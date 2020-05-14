"البنك الدولي": تعطل سلاسل الإمداد يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي في 2020

أعرب البنك الدولي، عن تخوفاته بسبب "تعطل سلاسل الإمدادات، على الرغم من توفرالإمدادات من السلع الزراعية".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت البنك إلى أن "إعاقة التجارة وتعطل سلاسل الإمداد، يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي في عام 2020."
وفي وقت سابق، أعلن البنك تخصيص 33.6 مليون دولار ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه، لمساندة جهود وزارة الصحة العراقية في الوقاية من وباء فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له.
وفي هذا الإطار أوضح البنك أن "هذه الاستجابة السريعة والطارئة تأتي على مرحلتين فقد قام البنك الدولي بدايةً بتوفير 7.8 مليون دولار من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس كورونا".
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