محافظ بغداد يدعو لفرض حظر شامل للتجوال بالعاصمة بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا

دعا محافظ ​بغداد​ ​محمد جابر​ العطا، الحكومة الاتحادية إلى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد، يمتد إلى ما بعد أيام ​عيد الفطر​ بسبب ارتفاع أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​.

وخلال اجتماع خلية الأزمة، توقع العطا "فقدان السيطرة في حال استمرت الإصابات بالتزايد"، لافتًا إلى أن "مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين، كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلئ بالمصابين خلال اليومين المقبلين، وهو مايعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا".

كما أفاد بأن "تزايد أعداد الإصابات يعود إلى عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية"، منوّهًا بأنه "تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم إما للمرضى المصابين أو للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة".