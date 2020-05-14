الصحة السعودية: 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي إلى 46869 حالة.
وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أن 156 شخصًا من بين المصابين حالتهم حرجة، في حين يوجد هناك 27535 حالة نشطة.
كما أفادت بارتفاع حالات الوفاة إلى 19051، بعد تسجيل 1423 حالات شفاء جديدة في عموم البلاد. ونوّهت بوفاة 10 أشخاص جدد لترتفع بالتالي أعداد ضحايا كورونا إلى 283 شخصًا.
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