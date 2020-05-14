وزيرة الإقتصاد الفرنسية: منح أميركا أولوية الحصول على عقار "سانوفي" لن يكون مقبولا

أشارت وزيرة ​الإقتصاد​ الفرنسية أنييس بانيير روناشير، إلى أن "منح بعض الدول مثل ​الولايات المتحدة​ أولوية في الحصول على عقار لعلاج ​فيروس كورونا​، تطوره شركة "سانوفي" لن يكون مقبولا".

وتأتي تصريحات روناشير بعد تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية، بول هدسون، في وقت سابق، أن "جرعات العقار المصنعة في الولايات المتحدة قد تخصص للمرضى الأميركيين أولًا، نظرا لأن البلد قدم دعما ماليا للأبحاث".

ولفتت الوزيرة إلى أنه "بالطبع لن يكون مقبولا لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو آخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي"، موضحةً أنها "تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات على أن اللقاح سيكون متاحا لكافة البلدان التي توجد بها مقار لتصنيعه بما فيها ​فرنسا​".