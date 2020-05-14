أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقرار المحاكم بولاية ويسكونسن، بإرغام حاكم الولاية الديمقراطي على فتح الأعمال، مشيرًا إلى أن "الناس يريدون مواصلة حياتهم".
ولفت ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ولاية ويسكونسن العظيمة، موطن فوز توم تيفاني الكبير للكونغرس يوم الثلاثاء، حصلت للتو على فوز آخر، إذ أجبرت المحاكم حاكمها الديمقراطي على السماح للولاية بفتح الأعمال".
كما أفاد بأن "الأرقام التي تأتي من الولايات التي تعيد فتح الأعمال جيدة، وأميركا تعود إلى حياتها من جديد"، لافتًا إلى أن "العمل على عقار لفيروس كورونا يبدو أنه واعد جدًا قبل نهاية العام الحالي".
وفي رده على تصريحات المدير المعزول لهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم ريك برايت، الذي وصف التعامل مع جائحة كورونا بأنه الشتاء الأكثر قتامة في التاريخ الأميركي المعاصر، نوّه ترامب بأنه لا يعرف برايت ولم يقابله أو يسمع عنه أبدًا، ولكن "بالنسبة لي هو موظف ساخط، لا يحبه أو يحترمه الأشخاص الذين تحدثت إليهم، وسلوكه وأسلوبه يجعلانه غير صالح للعمل مع حكومتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يبدو أن العمل على عقار لفيروس كورونا واعد جدًا قبل نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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