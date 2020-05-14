نديم الجميل: نصرالله يشيطن اي قرار يخدم لبنان ويعتبره مضراً بمصلحته

أشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ إلى أن الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يشيطن اي قرار يخدم ​لبنان​ ويعتبره مضراً بمصلحته، اضاف قائلا "يا سيد لا خلاص و لا قيامة قبل حل مشكلة ​السلاح​ المهيمن على الدولة وسيادتها".

وأكد الجميل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن القرارين الدوليين الـ 1559 و1701 يخدمان مصلحة لبنان شئت ام ابيت، مع انك تعتبرهما يستهدفانك وانت حر، نحن نقول لبنان اولاً وانت تقول ​ايران​ اولا".

ويأتي تصريح الجميل بعد خطاب السيد نصرالله أمس بذكرى الشهيد مصطفى بدر الدين.