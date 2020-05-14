بوتين يعلن إصابة وزير التعليم الروسي فاليري فالكوف بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن إصابة وزير التعليم الروسي فاليري فالكوف ب​فيروس كورونا​ وذلك بعد إصابة المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. وأشار بيسكوف في تصريح إلى أنه "في اليوم الأول بعد الفحص وتشخيص الفيروس لدي، لم يكن أشعر بأي أعراض للمرض، ولكن في وقت لاحق ارتفعت درجة حرارتي لأكثر من 37 مئوية، ومن ثم بدأت الأعراض تظهر لدى زوجتي تاتيانا نافكا، التي كانت درجة حرارتها أعلى، ثم بدأت درجة حرارتي ترتفع حتى تجاوزت 37 بقليل، طبعا هذه درجة حرارة غير مريحة. بعد ذلك بدأت زوجتي تشعر بضعف ووهن في جسمها، وكانت درجة حرارتها أعلى. لمدة يومين أو ثلاثة أيام بقينا نرقد في المنزل".

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