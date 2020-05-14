مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمصادرة الشاحنات والصهاريج المهربة مع حمولتها

قرر ​مجلس الوزراء​ في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، مصادرة ​الشاحنات​ والصهاريج التي تهرب مع حمولتها، والقرار يصدر بموجب مرسوم بدون حاجة الى تعديل قانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع الشركات التي ترغب في انشاء معامل كهرباء في لبنان.