قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها، والقرار يصدر بموجب مرسوم بدون حاجة الى تعديل قانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع الشركات التي ترغب في انشاء معامل كهرباء في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمصادرة الشاحنات والصهاريج المهربة مع حمولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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