عبد الصمد: مجلس الوزراء قرر أن تصادر لمصلحة الجيش المواد التي يتم ادخالها او اخراجها بصورة غير شرعية

اشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ خلال تلاوتها مقررات ​مجلس الوزراء​ الذي انعقد في السراي الحكومي، الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اكد بأننا بحاجة لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد داخليا، ولفت الى ان المفاوضات ستكون دقيقة ونحن نرحب بتقديم المساعدة ل​لبنان​، وشدد على متابعة تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، والحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن أن يعرف الأسباب، والنتائج"، ودعا دياب "لكشف جميع أسماء المتورطين، كذلك بملف ​الفيول​ المغشوش، ونحن حريصون على كشف الحقيقة من دون أن نتدخل، ولن نقبل بمسايرة أو كيدية"، وشدد على أنه "لن نسكت عن تمييع التحقيقات في ملفي ارتفاع ​الدولار​ والفيول المغشوش ولن نقبل بالمسايرة"، مؤكداً أن "اهمال بعض الناس هو سبب العودة لإنتشار الفيروس، وإن تبين خلال الأيام المقبلة، سنمدد الفترة".

ولفتت عبد الصمد الى ان الحكومة قررت وبإطار تدابير التعبئة العامة ان تصادر لمصلحة ​الجيش​ و​قوى الأمن​ المواد التي يتم إدخالها وإخراجها إلى لبنان في ظل التعبئة العامة وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد. اعلنت انه تمت الموافقة على التفاوض على التفاهمات من قبل الشركات المهتمة ببناء معامل انتاج لصالح شركة كهرباء لبنان ورفع ​تقرير​ لمجلس الوزراء (​الزهراني​ و​دير عمار​ بالمبدأ).

واعلنت عبد الصمد بأنه جرت مباحثات مع حاكم مصرف لبنان لضخّ الدولار في السوق.