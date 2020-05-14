وصول طائرة الميدل ايست من تركيا وعلى متنها 124 راكبا معظمهم من العائلات

حطت ​طائرة​ تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" في الاولى والدقيقة الاربعين من بعد ظهر اليوم في ​مطار بيروت الدولي​، آتية من العاصمة التركية ​اسطنبول​ وعلى متنها 124 راكبا ​لبنان​يا معظمهم من العائلات.

ووصل المسافرون الى القاعات المخصصة لهم في ​المطار​، حيث تتم الإجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ والاجهزة المعنية في المطار من ​قوى الأمن الداخلي​ الداخلي، وجهاز الامن و​الامن العام​ للتأكد من كافة الاستمارات والبيانات وعناوين المسافرين بشكل دقيق.

وتابع الفريق الطبي في المطار إعادة فحص اي مسافر سجلت لديه اي عوارض أثناء الرحلة، رغم ان جميع المسافرين أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان وقد سلموا نتائج فحوصاتهم الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة لحظة دخولهم الى قاعة المطار المخصصة لهم.

تجدر الإشارة إلى ان طائرة "الميدل ايست" الآتية من اسطنبول قد وضعت شعارها القديم الذي يعود إلى الثمانينيات لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانطلاقتها.

