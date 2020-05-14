غجر: لدينا دفتر شروط جاهز لبناء معامل الكهرباء والصين ابدت رغبة بالتمويل

اشار وزير الطاقة ريمون غجر بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، الى انه "تم الاتفاق على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة ببناء معامل انتاج الكهرباء في لبنان بكل تفاصيل الاتفاق والشروط المتبادلة مع بعض التعديلات، بعد توحيد كل المذكرات بصيغة واحدة وهناك استعداد من الشركات للتعاون، والصين ابدت رغبة بالتمويل.
ولفت غجر الى انه لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني.
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