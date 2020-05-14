غجر: لدينا دفتر شروط جاهز لبناء معامل الكهرباء والصين ابدت رغبة بالتمويل

اشار وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ بعد جلسة مجلس الوزراء في ​السراي الحكومي​، الى انه "تم الاتفاق على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة ببناء معامل انتاج ​الكهرباء​ في ​لبنان​ بكل ​تفاصيل​ الاتفاق والشروط المتبادلة مع بعض التعديلات، بعد توحيد كل المذكرات بصيغة واحدة وهناك استعداد من الشركات للتعاون، والصين ابدت رغبة بالتمويل.

​​ولفت غجر الى انه لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني.