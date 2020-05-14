مواصلة حملات التعقيم والرش بمختلف شوارع وأحياء صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان فرق طوراىء وورش ​بلدية صيدا​ وفوج إطفاء ​البلدية​ وبتوجيهات من الرئيس ​محمد السعودي​ واصلت حملات التعقيم والرش في مختلف الشوارع والأحياء في اطار الخطة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​. وعممت البلدية لائحة جديدة باسماء وعناوين 54 محلا ومؤسسة وسوبرماركت في منطقة صيدا معتمدة لصرف قسائم ​مساعدات​ البلدية الشرائية.

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