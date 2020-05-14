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توقيف سوري سلب بنغاليا هاتفه الخلوي في السوديكو

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اشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه "بتاريخ 27/4/2020 ادعى أحد الأشخاص من الجنسية البنغالية لدى فصيلة ​طريق الشام​ في وحدة شرطة ​بيروت​، حول تعرضه لعملية نشل جهازه ​الخلوي​ وذلك في محلة ​السوديكو​ - بيروت، من قبل شخصين مجهولين على متن دراجة آلية".

ولفتت الى انه نتيجة للتحريات والمتابعة الفورية، تمكنت الفصيلة المذكورة بالتنسيق مع مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، من معرفة كامل هوية أحد المشتبه فيهما، وتوقيفه، ويدعى ر. أ. (مواليد 2000، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بجرم النشل. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، إضافة الى قيامه بعدة عمليات نشل ضمن نطاق ​مدينة بيروت​ بالاشتراك مع ك. م. (مواليد 1998، سوري) على متن دراجة آلية مسروقة. وقد أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وتم تسطير بلاغ بحث وتحر بحق ك. م. بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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