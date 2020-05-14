سفير لبنان بفرنسا يجول على مؤسسات يديرها لبنانيون: سنبقى بجانب الجالية

قام سفير لبنان لدى ​فرنسا​ رامي عدوان بجولة على عدد من المؤسسات والمحلات التي يديرها أو يملكها لبنانيون لتفقد أوضاعهم ومؤازرتهم بالتزامن مع قرار السلطات الفرنسية تخفيف القيود التي فرضها انتشار وباء ​كورونا​، وإعادة فتح عدد من المحلات التجارية والسماح بالعودة إلى مزاولة بعض المهن.

وأكد السفير عدوان أن السفارة تبقى، كما دائمًا، إلى جانب الجالية اللبنانية وتمنى للجميع سرعة التعويض عن الخسائر التي نتجت عن تعطل الحركة الاقتصادية في فرنسا. كما وعد السفير عدوان بمتابعة جولته على مؤسسات اللبنانيين فور اتخاذ السلطات الفرنسية القرار بإعادة فتح سائر القطاعات.