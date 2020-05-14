اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة تناول الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، بانه عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي استثنائي في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ورئيس البعثة ​اللواء​ Stefano Del Col، وحضور وفد من ​ضباط الجيش​ اللبناني برئاسة منسق ​الحكومة اللبنانية​ لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وقد تناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول ​الخط الأزرق​، وأعاد الجانب اللبناني التأكيد على التزامه ب​القرار 1701​ وبمندرجاته كافة.

كما شدّد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، و​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والقسم الشمالي من ​بلدة الغجر​، والبقعة B1 المحتلة، كما أعاد التأكيد على ضرورة ادراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة.

