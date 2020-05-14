البزري: الحكومة تُحاول تحميل المواطنين مسؤولية فشلها بمواجهة كورونا

إعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ أن ​الحكومة​ تُحاول تحميل المواطنين مسؤولية فشلها في مواجهة فيروس ​الكورونا​، مؤكداً أن النجاح الذي حققته الحكومة في المرحلة الأولى لم تستطع الإستمرار به نتيجة لغياب تخطيطٍ واضح لآلية فتح البلاد، و كيفية مراقبة هذه الآلية، وإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية والحياتية ضمن شروطٍ صحية وسليمة للمواطنين.

ودعا البزري الحكومة التي أغلقت البلاد دون مبرر لعدة أيام لـ"لإستفادة من هذه المهلة لوضع ​سياسة​ٍ حقيقية تقوم على أسسٍ علمية وعملية في العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، و​الحركة التجارية​، إضافة الى ضرورة العمل على معاقبة المخالفين والمنع الجدي لأي تجمعاتٍ بشرية غير مبررة.