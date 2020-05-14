البزري: الحكومة تُحاول تحميل المواطنين مسؤولية فشلها بمواجهة كورونا

إعتبر رئيس بلدية صيدا الأسبق عبد الرحمن البزري أن الحكومة تُحاول تحميل المواطنين مسؤولية فشلها في مواجهة فيروس الكورونا، مؤكداً أن النجاح الذي حققته الحكومة في المرحلة الأولى لم تستطع الإستمرار به نتيجة لغياب تخطيطٍ واضح لآلية فتح البلاد، و كيفية مراقبة هذه الآلية، وإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية والحياتية ضمن شروطٍ صحية وسليمة للمواطنين.
ودعا البزري الحكومة التي أغلقت البلاد دون مبرر لعدة أيام لـ"لإستفادة من هذه المهلة لوضع سياسةٍ حقيقية تقوم على أسسٍ علمية وعملية في العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، والحركة التجارية، إضافة الى ضرورة العمل على معاقبة المخالفين والمنع الجدي لأي تجمعاتٍ بشرية غير مبررة.
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