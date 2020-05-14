جمارك العبودية ضبطت شاحنة محملة بالطحين المعد للتهريب وأوقفت سائقها

ضبطت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ في مفرزة ​العبودية​ الحدودية شاحنة محملة بحوالى 7 أطنان من ​الطحين​ المعد للتهريب إلى ​الأراضي السورية​، وتم توقيف سائق الشاحنة وإحالته مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني. إضغط للمزيد

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