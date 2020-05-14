نقولا: عجيب دفاع زعماء روحيين ومدنيين عن المتهمين بالفساد وتغطيتهم

اعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "العجيب في ما يحصل هذه الأيام، سكوت وجوه الثورة عن التجاوزات الحاصلة، ودفاع زعماء روحيين و​مدنيين​ عن المتهمين ب​الفساد​ وتغطيتهم، وعدم السماح بمساءلتهم دون أي معارضة منهم، كما كانوا يدعون. لا نريدكم في الشوارع بل نريد سماعكم وتأييدكم للقضاء تحقيقا للعدالة".

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