بلدية الحدت منعت تجول الدراجات النارية غير النظامية

اشار رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون في قرار له، الى انه بعد تكاثر المخالفات والحوادث المخلة بالأمن، وحرصا على السلامة العامة وضبطا لحركة الدراجات النارية قضى بالتالي:
1 - يمنع منعا باتا التجول بالدراجات النارية غير النظامية ( يقصد بالنظامية أن تكون الدراجة مسجلة وفقا للأصول وتحمل لوحة قانونية ويكون السائق حائزا على إجازة سوق) وذلك في كامل النطاق البلدي بما فيه الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية.
2 - يكلف عناصر الشرطة البلدية والحراس الليليين بضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط ومصادرة كل دراجة لا تستوفي الشروط أعلاه.
3 - يطلب من كافة حواجز ودوريات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام المتواجدة في الحدت توقيف أية دراجة مخالفة.
4 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 14 أيار 2020، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
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