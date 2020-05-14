بلدية الحدت منعت تجول الدراجات النارية غير النظامية

اشار رئيس ​بلدية الحدت​ جورج ادوار عون في قرار له، الى انه بعد تكاثر المخالفات والحوادث المخلة بالأمن، وحرصا على ​السلامة العامة​ وضبطا لحركة الدراجات النارية قضى بالتالي:



1 - يمنع منعا باتا التجول بالدراجات النارية غير النظامية ( يقصد بالنظامية أن تكون الدراجة مسجلة وفقا للأصول وتحمل لوحة قانونية ويكون السائق حائزا على إجازة سوق) وذلك في كامل النطاق البلدي بما فيه ​الطرقات​ والشوارع الرئيسية والفرعية.

2 - يكلف عناصر ​الشرطة البلدية​ والحراس الليليين بضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط ومصادرة كل دراجة لا تستوفي الشروط أعلاه.

3 - يطلب من كافة حواجز ودوريات ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ المتواجدة في الحدت توقيف أية دراجة مخالفة.

4 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 14 أيار 2020، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

