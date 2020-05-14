الجيش: إحباط محاولات تهريب وتوقيف 25 شخصاً على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية

اعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان، بأنه "ضبطت وحدات الجيش على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7/5/2020 و 14/5/2020، 10 صهاريج و 2 بيك آب و فان محملة بحوالى 215000 ليتراً من مادة ​المازوت​، كما ضبطت شاحنتين و 4 بيك آب محملة بحوالى 71 طناً من ​الطحين​، كما أوقفت 25 شخصاً".

ولفت البيان الى ان وحدات الجيش تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.