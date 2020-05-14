اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان، بأنه "ضبطت وحدات الجيش على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7/5/2020 و 14/5/2020، 10 صهاريج و 2 بيك آب و فان محملة بحوالى 215000 ليتراً من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتين و 4 بيك آب محملة بحوالى 71 طناً من الطحين، كما أوقفت 25 شخصاً".
ولفت البيان الى ان وحدات الجيش تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إحباط محاولات تهريب وتوقيف 25 شخصاً على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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