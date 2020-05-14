بلومبرغ: اللحم بات للأغنياء فقط في الولايات المتحدة بسبب كورونا

أشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية إلى أن "اللحم في الولايات المتحدة بات في متناول الطبقة ذات الدخل المرتفع وحدها"، مؤكدةً أن "الفضاءات التجارية العادية المخصصة لبيع المواد الغذائية باتت تشكو من فقدان اللحوم، على عكس نقاط البيع الفاخرة، حيث يتم شراء المنتجات بشكل رئيسي من قبل ذوي الدخل المرتفع".
وأوضحت الوكالة أن معدلات البطالة تشهد ارتفاعا ما زاد بدوره أعداد فاقدي الدخل، ما يجعلهم غير قادرين على شراء اللحوم، التي ارتفعت أسعارها منذ بداية نيسان الماضي. وأثرت أزمة تفشي فيروس كورونا، على إنتاج اللحوم.
وأوضحت الوكالة أن كورونا كشف عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة، ما تعكسه القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
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