سفير الإمارات بلبنان: دعوة "اللجنة العليا للاخوة الإنسان" تعبر عن جوهر التسامح والتلاقي

أشار سفير ​الامارات​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​، إلى أن "الدعوة التي اطلقتها اللجنة العليا للاخوة الانسانية للصلاة والدعاء والصوم اليوم من أجل الإنسانية والسلام، تعبر عن جوهر التسامح والتلاقي والتوحد لخير البشرية الجمعاء".

وشدد الشامسي على أن "رؤية المصلين والمؤمنين من مختلف الطوائف والجنسيات والثقافات والأديان يتوحدون في التضرع إلى الله لانهاء جائحة "​كورونا​" المستجد، يعكس مشهدا نادرا يحتاجه العالم لتعزيز معاني السلام العالمي والعيش المشترك، وهو رسالة إنسانية ملهمة لجميع بني البشر في شتى أصقاع العالم".

كما أشاد "بالدعم والمساندة التي تلقاها المبادرة من القيادة الاماراتية الرشيدة ومن مختلف الدول والجهات التي تؤمن بالتضامن الانساني"، لافتًا إلى أنه "هو ما تجسده دولة الامارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أرسى دعائم المحبة والانفتاح وغرس بذور التعاضد والتكافل ومد يد العون من أجل الانسانية".