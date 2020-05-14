أرسلان: لم نعارض اللجوء لصندوق النقد ولكن دون أن يكون له شروط أمنية

أشار الوزير السابق ​طلال أرسلان​ لدى زيارته رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، إلى "اننا نحن لم نعارض اللجوء الى ​صندوق النقد الدولي​ ولكن بدون أن يكون له شروط أمنية على ​لبنان​".

وأكد أن اللقاء "طرح ما جرى مناقشته في لقاء بعبدا الحواري حول الورقة الاقتصادية للحكومة اللبنانية، ودعمنا لها مع تحفظنا البسيط حول مسألة صندوق النقد الدولي الذي لم نعارض اللجوء اليه انما بشرط ان نأخذ منه بالقطعة وليس بالمجمل وان لا يكون هناك شروط مسبقة في شقيه السياسي والامني وان لا يستخدم الوضع الاقتصادي ورقة ضغط على اللبنانيين كل هذه الهواجس جرى بحثها مع بري الذي يشكل ضمانة اساسية للحوار بين اللبنانيين والذي ايضا يشكل ضمانة اساسية للخروج من المآزق التي يتعرض لها لبنان".