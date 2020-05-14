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ترمب لا يرغب في التحدث مع نظيره الصيني

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنه لا يرغب في التحدث "في الوقت الحالي" إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، قائلاً إن موقف بكين في أزمة تفشي ّ "خيّب أمله".

وأضاف ترمب عبر قناة "فوكس بزنس"، "لدي علاقة جيدة جداً (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه". وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تملّص عن الإجابة لكنه قال "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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