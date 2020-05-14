شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعتداء وحشى من الشرطة التركية على طفل فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى فيديو يظهر وحشية الشرطة التركية أثناء تعاملها مع طفل يعمل فى جمع الورق المقوى "الكارتون"، حيث أظهر الفيديو الذى نشره حساب شؤون تركية أفرادا من الشرطة التركية يعتدون بالضرب علي طفل تركي كردي، أثناء وجوده فى الشارع، كما كشفت أن الواقعة جرت في مدينة ديار بكر الكردية.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم سجن الصحفيين والنشطاء السياسيين في تركيا بتهمة دعم الإرهاب لسنوات، عرّف قانون مكافحة الإرهاب بطريقة واسعة بحيث إنه حتى الشخص الذي لم يسبق له أن شارك في العنف أو تغاض عنه يمكن اتهامه بالإرهاب.

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وانتقدت منظمة العفو الدولية ، وهيومان رايتس ووتش ، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، تركيا لتقارير عن التعذيب المنتظم والمنهجي ، بما في ذلك الاغتصاب في مرافق الاحتجاز في السجون، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والضرب بانتظام، حيث كانت هناك العديد من حالات الانتحار في السجون التركية بدلاً من الاستمرار في معاناتهم من الانتهاكات.

ويُحتجز قرابة 3000 سجين في الحبس الانفرادي في بعض الأحيان لعدة شهور على الرغم من أن الحد القانوني للحبس الانفرادي هو 20 يومًا، ففي عام 2018 قامت الحكومة "بمضاعفة" سعة السجون التي تبلغ 111000 شخص لاستيعاب عشرات الآلاف من السجناء الجدد، ويُصنف حاليًا السجناء الاتراك البالغ عددهم 286000 على أنه سابع أكبر سجن في العالم.