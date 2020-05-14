"صحة الإسكندرية" تكشف تفاصيل وفاة طبيب في مستشفى صدر المعمورة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، وفاة الدكتور ياسر عثمان استشاري أمراض الصدر في مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت المديرية في بيان رسمي، الطبيب الراحل، الذي وافته المنية صباح اليوم، وقدمت لأسرته واجب العزاء.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الطبيب الراحل، كان أصيب بعدوى كورونا من خارج بيئة العمل، لافتا إلى أنه لم يخالط أحدا بالمستشفى الذي كان يعمل به نظرا لوجوده في فترة إجازة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدكتور ياسر عثمان وافته المنية صباح اليوم في منزله أثناء قضاء فترة إجازة مرضية، لافتًا إلى أن العمل يسير بصورة طبيعية في مستشفى صدر المعمورة.