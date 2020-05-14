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عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات له، الخميس، نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام.

وقال عبدالمجيد، أتوجه بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء أجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

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١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.

٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪؜ سعر ١٠٠ جنيه.

٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.

فيما يجرى التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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