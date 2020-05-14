عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب الخليج 365
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.
وقال عبدالمجيد، في تصريحات له، الخميس، نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام.
وقال عبدالمجيد، أتوجه بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.
وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء أجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:
١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.
٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪ سعر ١٠٠ جنيه.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.
فيما يجرى التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.
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