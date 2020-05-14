ضبط نحو ١٢٠٠ مسدس تركي الصنع في ولاية القضارف السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ ضبطت الأجهزة الأمنية في ولاية القضارف (شرق السودان)، 1192 مسدس عيار (9) ملي تركي الصنع بجانب 7 أجهزة للكشف عن الذهب مهربة من وﻻية كسلا (شرق). وتفقد والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم وأعضاء لجنة أمن الوﻻية بمقر شرطة الجمارك بالقصارف كميات الأسلحة التي ضبطتها شرطة مكافحة التهريب. وأشاد والي القضارف المكلف بقوات الشرطة ودورها في مكافحة أشكال التهريب المختلفة، ووجه ببذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك بين القوات النظامية لتفكيك عصابات التهريب، وإغلاق المنافذ والثغرات التي يستخدمونها.

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