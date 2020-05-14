بريطانيا تعتزم خفض رسوم على واردات زراعية أمريكية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة تضع خططا لخفض الرسوم الجمركية على واردات زراعية أمريكية في مسعى لإحراز تقدم بشأن اتفاق للتجارة الحرة. في مسعى لإحراز تقدم بشأن اتفاق للتجارة الحرة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسئولين حكوميين أن وزارة التجارة الدولية البريطانية تدرس تقديم "حزمة تنازل كبيرة" لمفاوضين من الولايات المتحدة على مدى الأشهر المقبلة لخفض تكاليف واردات زراعية معينة. حكوميين أن وزارة التجارة الدولية البريطانية تدرس تقديم "حزمة تنازل كبيرة" لمفاوضين من الولايات المتحدة على مدى الأشهر المقبلة لخفض تكاليف واردات زراعية معينة.

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