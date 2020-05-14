خبير روسي: نستبعد أي تغييرات جذرية في السياسة الخارجية لإسرائيل

استبعد الباحث الرئيسي في مركز الدراسات العربية والإسلامية، التابع لمعهد الدراسات الشرقية لدى الأكاديمية الروسية للعلوم بوريس دولجوف، أن تحدث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الإسرائيلية بعد تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل.



وقال دولجوف، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية: "إذا تحدثنا

عن كيفية تأثير الحكومة الائتلافية الإسرائيلية على تطور الوضع في الشرق الأوسط وعلاقات إسرائيل مع الدول المجاورة، فإنني أعتقد أنه من غير المحتمل أن يتغير النهج الرئيسي للسياسة الإسرائيلية".

وأضاف: "حتى إذا كان رئيس الوزراء الآخر، منافس نتنياهو، مسئولًا عن السياسة الخارجية الإسرائيلية، فإنه يصعُب توقع تغييرات جذرية في السياسة الخارجية لهذا البلد"، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسة الإسرائيلية ستثير بدورها مقاومة نشطة من الحركة الوطنية الفلسطينية، وهذا لن يؤثر على رغبة إسرائيل فى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بدعم من الولايات المتحدة.