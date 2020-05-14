الرئيس الألماني يدعو للتحلي بالعقلانية في الجدل حول أزمة كورونا

دعا الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى التحلي بالعقلانية في الجدل السياسي القائم حاليا بين دول العالمي على خلفية تزايد نظريات المؤامرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال "شتاينماير" أثناء زيارة مستشفى احتياطي لمصابي كورونا ببرلين، اليوم الخميس: "إن التبادل النقدي يجب أن يكون موجودا، ولكننا يجب أن نجريه بحيث لا يتم تجاهل الوقائع والحقائق ويمكننا تخليص أنفسنا بحكمة من

الأزمة الحالية".

وأكد الرئيس أن الديمقراطية تتميز بوجود رأي عام ناقد، لافتا إلى أنه "يجب أن نتتناقش دائما بشأن نوعية الإجراءات التي لا يزال ممكنا الحفاظ عليها، وبشأن المواضع التي يمكن السماح بتخفيف الإجراءات فيها"، ولكنه لم يذكر صراحة المظاهرات المتزايدة في كثير من المدن بألمانيا ضد الإجراءات المتخذة

لمكافحة وباء كورونا.

وتفقد الرئيس الألماني المستشفى الخاص بعلاج حالات الإصابة بكورونا الذي تم تأسيسه في غضون شهر في ساحة المعارض ببرلين بقيادة مدير المشروع ألبرشت برومه، وأعرب شتاينماير عن بالغ احترامه لهذه السرعة وللتعاون الوثيق بين الإدارة والسلطات المسئولة عن منح التصاريح والأوساط السياسية والمخططين والمهندسين والعمال والأطباء.

ويضم المستشفى 486 سريرا تم تخصيص 20% منها لمرضى الرعاية المركزة، ومن المقرر أن يستقبل المستشفى مرضى فيروس كورونا إذا لم يعد متوافرا مكانا لهم في مستشفيات أخرى بالعاصمة.