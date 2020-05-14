بوتين يعرب عن أمله بتسجيل لقاح روسي ضد كورونا سبتمبر المقبل

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يتم تسجيل لقاح مركز فيكتور (المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية) ضد فيروس كورونا في سبتمبر المقبل، مشددًا على أهمية ضمان حماية الملكيةالفكرية.
وأن يتم تسجيل هذا اللقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر المقبل"، مضيفًا أن الملكية الفكرية يجب ضمانها دون قيد أو شرط.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير التقنيات الوراثية عبر الفيديو، اليوم الخميس: "أعول بشدة على أن يتم الانتهاء من عملكم في غضون المدة الزمنية المذكورة،
يُذكر أن روسيا سجلت خلال الــ24 ساعة الأخيرة 9974 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 252 ألفا و245 حالة.
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