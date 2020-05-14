أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، شفاء وزير التعليم فاليري فالكوف من فيروس كورونا.
كان رئيس الوزراء الروسي ووزيري الثقافة والبناء والمتحدث باسم بوتين قد أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال بوتين خلال لقاء مع وزير التعليم ومسؤولين آخرين عبر تنقية الفيديو كونفرانس، إن فالكوف، أصيب بفيروس كورونا وتغلب عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعلن شفاء وزير التعليم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.