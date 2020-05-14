ميشيل باشليه: كورونا كشف قدرات العالم

قالت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، إن وباء كورونا كشف عن عدم استعداد اكثر البلدان غنى وقوة للتعامل مع مثل هذا الوباء، وذلك على الرغم من تحذيرات الأطباء منذ فترة طويلة من أن حالة خطيرة من هذا النوع لا مفر منها.



وأضافت باشليه، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، مع الصحفيين الأعضاء بجمعية الصحفيين بالأمم المتحدة، أن الفيروس نفسه وبرغم انه لايميز الا أن أثاره كشفت عن حجم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، كما ان البيانات كافية الآن لتبين أن افقر الفئات وأكثرها تهميشا هم الأكثر تضررا.

وأكدت المفوضة السامية، على أن تجربة كورونا تثبت أن إهمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاجزاء من السكان يرتد على الجميع فى نهاية المطاف.

وأشارت باشليه إلى أن مدى تعلم العالم تلك الدروس سوف يساعد فى تحديد حجم ومدة هذا الوباء، كما يجب أن تساعد ايضا على الاستعداد بشكل افضل لمنع او احتواء الاوبئة المستقبلية بما

فى ذلك تلك التى قد تكون اكثر فتكا من فيروس كورونا ودعت المسؤولة الاممية الى تطبيق الدروس المستفادة من ازمة كورونا على الأزمات الاخرى التى تلوح فى الافق والتى يمكن التنبؤ بها وتتطلب تضامنا عالميا مثل تغير المناخ.

وتابعت قائلة إنه وبالرغم من مدى تعقيد ايجاد التوازن الصحيح الا ان على الحكومات أن تتعامل مع الوضع الطبي باكبر قدر من الفعالية فى الوقت الذى تحاول انقاذ اقتصاداتها من الانهيار مشيرة إلى أنه من الواضح أنه من الآن فصاعدا فإن التحديات الرئيسية لحقوق الانسان ستظل متشابكة بشكل لاينفصم مع التحديات الطبية والاقتصادية.

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لفتت ميشيل باشليه إلى أنه مع بدء الدول اجراءات الخروج من الحظر فانه من المهم ادراك ان كل اجراء لاحياء اماكن العمل والتعليم والتنقل وكل جهد لتحسين الحياة

الاجتماعية قد ينطوى على مخاطر.

وحذرت المفوضة الاممية السامية من انه اذا اسيئ التعامل مع اعادة فتح المجتمعات فان التضحيات الضخمة للاغلاق الاول ستكون بلا مقابل كما ان الاضرار التى لحقت بالافراد والاقتصادات لن يتم الاحتفاظ بها فقط ولكن سيتم تضخيمها بشكل كبير.

وشددت المفوضة السامية على ضرورة التوزيع العادل للمواد اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى كل البلدان وكذلك العلاجات او اللقاح الذى يتم التوصل اليه مؤكدة أن الأمر لايجب ان يترك فى يد الشركات فقط،كما اكدت كذلك على حق جميع المواطنين فى الحصول على معلومات دقيقة وحقهم فى المشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهم بما في ذلك كيفية رفع تدابير الطوارئ.

وحذرت ميشيل باشليه من أن ترك السياسة أو الاقتصاد يقودان الاستجابة على حساب الصحة وحقوق الانسان قد يكلف الارواح ويسبب المزيد من الضرر على المدى القصير والطويل. وأكدت أن مثل تلك الأساليب ليست مستدامة ولن تكون مستدامة فى المستقبل وقالت إن الموازنة بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحة خلال جائحة كورونا ستكون واحدة من أكثر التجارب حساسية ورعبا لجميع القادة وجميع الحكومات، كما أنها ستحدد مكانهم فى التاريخ بمدى أدائهم أو مدى سوء أدائهم خلال الأشهر القادمة.

