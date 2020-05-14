تونس تسمح بعودة نشاط المساحات التجارية الكبرى

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الخميس عن السماح للمساحات التجارية الكبرى باستئناف نشاطها بداية من يوم غد الجمعة للمرة الأولى منذ نحو شهرين، مع استقرار الوضع الوبائي في البلاد.



وأوضحت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى في الحكومة لبنى الجريبي أنه إلى جانب المركبات التجارية الكبرى (المول) سيسمح

أيضا للأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب باستئناف نشاطها أيضا.

وأفادت الجريبي بأنه سيتم رفع قيود الحجر الصحي الشامل عن جميع الفئات العمرية بداية من يوم 18 مايو الجاري.

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وأبقت السلطات في مقابل ذلك على القيود حول حركة التنقل

ببن المدن باستخدام تراخيص مسبقة ومنع العمل وقت حظر التجوال الليلي.

وانعدمت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في تونس لليوم الرابع على التوالي حتى أمس الأربعاء كما استقر عدد الوفيات عند 45 حالة.

وبدأت تونس منذ الرابع من الشهر الجاري في اعتماد الحجر الصحي الموجه ما أتاح لعدة قطاعات بالعودة إلى النشاط لكن بنصف طاقة التشغيل وباعتماد نظام المناوبة.