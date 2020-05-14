رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى استقلالية جهاز مكافحة الارهاب

دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى استقلالية جهاز مكافحة الإرهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.
بقياداته، على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة، وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي.
وشدد الكاظمي، خلال زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه
ودعا إلى "ضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاته"، مشيدا بـ"جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للارهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
وكان الكاظمي قد اجتمع أمس مع القيادات العسكرية خلال زيارته مقر وزارة الدفاع.
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