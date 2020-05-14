كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية الموجهة للصين بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، رفضها للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين بالوقوف وراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في كلمة ألقاها ضمن إطار منتدى فالداي الدولي للحوار: "بطبيعة الحال نتابع بقلق الاتهامات التي ترد من الولايات المتحدة ضد شريكنا الاستراتيجي الصين. وقد طرحنا موقفنا غير مرة بهذا الشأن وهو يقضي بأنه ليس هناك أي أرضية لإلقاء اللوم على الصين واتهامها باتخاذ إجراءات غير مناسبة وفي وقت غير مناسب خلال فترة مكافحة كوفيد-19".