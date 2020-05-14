كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرض سفينة شحن إيرانية لحادث في مضيق سنغافورة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت سفينة تباعة لشركة النقل البحري الإيرانية، اليوم الخميس، لحادث في مضيق سنغافورة نتيجة عطل فني.

وأصدرت الشركة الإيرانية، بيانًا قالت فيه إن سفينة تجارية إيرانية تعطلت وتوقفت في مضيق سنغافورة نتيجة حدوث مشكلات فنية، مؤكدة أنه لم ينجم عن الحادثة أي خسائر بشرية و بيئية.

وأضاف البيان، أن السفينة تحت السيطرة وأن طاقمها يعمل على إصلاحها والحد من حدوث أي تلوث بيئي محتمل في المضيق، مؤكدة أنها مسجلة لدى كافة شركات التأمين العالمية.

وفي سياق متصل، تعرضت السفينة الحربية الإيرانية كونارك، يوم الاثنين الماضي، للقصف بنيران صديقة خلال تدريبات خليج عمان.

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وأصدرت البحرية الإيرانية، بيانًا، كشفت فيه أن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مؤكدة أنه تم نقلها إلى السواحل لمعايتنها فنيا.

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية، أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.