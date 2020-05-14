كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اللبانية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 886، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات اللبنانية، إنها ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اليومين المقبلين، إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

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وقال وزني للصحفيين بعد جلسة لمجلس الوزراء ”التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض“.

ويُنظر إلى صندوق النقد الدولي على أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن يسلكه لبنان إحدى أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم لتأمين المساعدة المالية التي تشتد الحاجة اليها.

وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.