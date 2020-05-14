كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا تتجاوز 27000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت فرنسا 83 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس التاجي، يوم الأربعاء، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى أكثر من 27000، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد. وقد سجلت البلاد أكثر من 178،000 حالة اصابة ب كوفيد 19، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وعلي صعيد آخر، قال المقر الرئيسي للفيروس التاجي في البلاد في بيان اليوم، إن روسيا سجلت 9،974 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذه هي المرة الأولى خلال 12 يومًا التي تبلغ فيها البلاد عن أقل من 10000 حالة يومية جديدة.

فقد أبلغت روسيا رسميًا عن وجود 252،245 حالة إصابة بالفيروس التاجي. وبحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، تحتل الدولة ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما صرحت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء أنها سجلت 11385 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي في غضون 24 ساعة - وهو أعلى رقم في يوم واحد في البلاد منذ بدء الوباء.

وأبلغت السلطات هناك أيضًا عن 749 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19. وقد سجلت البلاد 188794 حالة إصابة، وهي سادس أعلى حالة في العالم، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. كما قتل الفيروس 13139 شخصا في البرازيل.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن الفيروس الجديد لا يزال يضرب البلاد بشدة، حيث لقي ما لا يقل عن 10،627 شخصًا حتفهم بسبب الإصابة بـ Covid-19.

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 10.611 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليومين الماضيين، وبذلك يصل العدد الإجمالي على مستوى الدولة إلى 156،061 حالة.

البرازيل لديها أكثر حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في أمريكا اللاتينية وهي في أعلى 10 دول على مستوى العالم لهذا، وفقًا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.

وقد نفى رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، مرارًا وتكرارًا التهديد بالفيروس، وحذر من تأثير التدابير الوقائية، مثل الحجر الصحي وحالات الإغلاق، على اقتصاد البرازيل.

