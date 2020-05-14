تأجيل محاكمة الشقيقتين باطمة إلى 11 يونيو والقاضي يستدعي “سلطانة”

أجل القاضي المكلف بملف “حمزة مون بيبي”، في ابتدائية مراكش، اليوم الخميس، النظر في قضية الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، ومصممة الأزياء عائشة عياش، إلى غاية 11 يونيو القادم.

و أفادت مصادر “اليوم 24” من مراكش، أن القاضي قرر تأجيل الملف، واستدعاء المشتكية سهام بادة المعروفة بلقب سلطانة.

وأجل القاضي أولى جلسات محاكمة الفنانة دنيا بطمة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية علاقتها المفترضة بملف “حمزة مون بيبي”، والذي تتابع فيه في حالة سراح، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وتواجه شقيقة دنيا بطمة، ابتسام، نفس التهم الموجهة لشقيقتها في نفس الملف، غير أن ابتسام تتابع في حالة اعتقال، فيما دنيا متابعة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

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و تتابع، في حالة اعتقال كذلك ، مصممة الأزياء “عائشة عياش”، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.

وتتابع متهمة أخرى في حالة اعتقال احتياطي، تدعي “ص.ش” وهي صاحبة شركة بالرباط، بجنح: “النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط و بث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به” .

وكان قاضي التحقيق، قد أسقط تهمة” المشاركة في النصب” عن دنيا باطمة، وجنحتي “النصب، والمشاركة فيه” عن شقيقتها، بمبرر التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين.