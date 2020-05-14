البرامج المغربية الأكثر مشاهدة.. الكاميرا الخفية والدراما يسيطران على التصنيف

تواصل البرامج التلفزية، المسيطرة على صدارة السباق الرمضاني عند بدايته هذه السنة، على المنوال نفسه، إذ يتزعم برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، الأسبوع الماضي، َفيما يتصدر مسلسل ياقوت، وعنبر قائمة الأكثر مشاهدة على القناة الأولى.

وتابع برنامج “مشيتي فيها”، الذي يتربع على صدارة تصنيف البرامج المغربية، في إحدى حلقات الأسبوع الماضي، ما يفوف 12.9 مليون مشاهد.

وبلغ عدد متابعي مسلسل “ياقوت وعنبر” في حلقة بثت في فترة القياس نفسها، 8.8 مليون مشاهد، ليتصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى.

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وحل ستكوم “لكوبيراتيف” ثانيا في تصنيف الدوزيم، حيث بلغ عدد مشاهديه 12.1 مليون مشاهد، متبوعا بالدرامة التركية “فضيلة وبناتها”، بـ10. 8 مليون مشاهد، ثم مسلسل “فرصة ثانية” بـ8. 8 مليون مشاهد، وكبسولة جزيرة الكنز خامسة بـ 8.5.

وبخصوص برامج القناة الأولى، فيأتي في الترتيب، بعد مسلسل “ياقوت وعنبر”، سلسلة أخرى، هي “قضية العمر” بـ6.7 مليون مشاهد، ثم الأخبار باللغة العربية بـ5.8 مليون مشاهد، ثم برنامج لقاء خاص 4.8، وأخير فيلم الباليزة بـ4.8.

وتخص الأرقام، التي أعلنتها مؤسسة “ماروك ميتري” المختصة في قياس نسب المشاهدة، الأسبوع، الممتد من 06 ماي الجاري إلى 11 منه.