الذكرى الـ64 لتأسيس القوات المسلحة.. الملك ينوه بإجراءات تفعيل الخدمة العسكرية

بعد أزيد من سنة من دخول الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، نوه الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالإجراءات التفعيلية لأوامره في هذا الموضوع.

وقال الملك، في الأمر اليومي لضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية، اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتأسيسها: “لا يفوتنا هنا أن ننوه بالإجراءات التفعيلية لأوامرنا الملكية السامية في ميدان الخدمة العسكرية”.

واعتبر الملك أن الإجراءات التفعيلية للخدمة العسكرية “كانت نموذجا في حسن التدبير، والتأطير في كل المراحل، التي واكبت عملية إدماج الفوج السادس والثلاثين من توفير للبنيات التحتية، والأطر التدريسية، والموارد البيداغوجية، بغية تمكين المجندات، والمجندين من تكوين مهني تطبيقي، يلائم طموحات شبابنا في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء، والتشييد، بروح الوطنية، والمسؤولية”.

وكان الملك في كلمته، العام الماضي، بالمناسبة نفسها، قد تحدث عن الخدمة العسكرية، واعتبر أن الرغبة في ترسيخ الشعور بالفخر والانتماء لوطن عريق، كانت وراء إعادة العمل بالخدمة العسكرية “حتى يتسنى لكل الشباب المغربي، ذكورا وإناثا، أداء واجبهم الوطني، لينهل من قيم المؤسسة العسكرية، ويدرس، ويستفيد، ويعمل، وينتج، ويفيد، ويسهم في نهضة بلده، ومجتمعه، معتزا بانتمائه، ومغربيته، محافظا على أصالته، وثوابت أمته”.

وأوضح الملك، في الكلمة السابقة ذاتها أنه على هذا الأساس، أوكل إلى أطر القوات المسلحة الملكية، مهمة الإشراف على منتسبي الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة، وفق برامج تعليمية مدروسة، ومتنوعة، تشمل مجالات، وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع قيم الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة.