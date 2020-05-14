حاتم عمور: لو لم أكن فنانا لكنت لاعب كرة القدم

قال الفنان الحاتم عمور، إنه لو لم يكن فنانا، لكان لاعبا محترفا في كرة القدم، ويلعب لفريق كبير.

وتحدث عمور عن أمنيته في لعب كرة القدم، في مقطع فيديو، رائج، حاليا، مقتطف من دردشة مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أجراها رفقة الفنانة منال بنشيليخة، عندما سألته عن المهنة، التي كان يرغب في امتهانها غير الفن.

عمور، قال إن كرة القدم مغرية، لأنها توفر مدخولا مهما، إضافة إلى أن الفريق يلزم اللاعبين بالتدريب، الذي يعد في النهاية الأمر مفيدا لصحة الفرد.

واعتبرت منال في ردها على عمور، أن احتراف كرة القدم فيه نوع من المغامرة، إذ من شأن اللاعب أن يتعرض لإصابة تنهي مسيرته مبكرا، لكن حاتم لم يوفقها الرأي، وقال إن الخطر موجود في جميع المهن، ومثل هذه الأمور لها علاقة بالأقدار.