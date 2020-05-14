نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية ورياح قوية غدا الجمعة بعدد من المناطق- التفاصيل

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن عددا من مناطق المملكة، من المرتقب أن تعرف غدا الجمعة، زخات رعدية محليا قوية، ستكون مصحوبة برياح قوية وأحيانا بحبات البرد.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه العواصف ستهم عمالات وأقاليم آسفي، والجديدة، والدار البيضاء، والرباط، والصويرة، والقنيطرة، والمحمدية، والنواصر، واليوسفية، وبرشيد، وبن سليمان، وتمارة-الصخيرات، وسلا، وسيدي بنور ومديونة، من منتصف الليل إلى الثانية عشرة زوالا من يوم الجمعة.
وستهم أيضا عمالات وأقاليم أزيلال، والحوز، وبني ملال، وبولمان، وتارودانت، وتازة، وخنيفرة، وسطات، وصفرو، والفقيه بنصالح، وميدلت، من الثانية عشرة زوالا إلى منتصف الليل من يوم الجمعة.
ويتوقع أيضا نزول بعض العواصف المعتدلة هذا الزوال والمساء في كل من الحوز، ومكناس، والحاجب، وشفشاون، وبولمان، ووزان، وخنيفرة، والخميسات.
كما ينتظر هبوب رياح نسبيا قوية (60 إلى 75 كلم/س) هذا اليوم في السهول الشمالية والوسطى، والمرتفعات، والجنوب الشرقي، والسايس.
ويتوقع أيضا هبوب رياح نسبيا قوية (من 60 إلى 75 كلم/س) يوم غد الجمعة في الأطلس، والجنوب الشرقي، والرحامنة، وتانسيفت.
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