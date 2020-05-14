من داخل سجنه.. أول تسجيل صوتي للداعية السعودي سلمان العودة- تسجيل

بث حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، من داخل أحد سجون المملكة، وكلًا من والدته، وابنته.

وقال الحساب المناصر للسجناء السياسيين في السعودية، في تغريدة، مساء أمس الأربعاء، إنه “يظهر في مكالمة العودة (63 سنة) إرهاق في صوته، نتيجة استمرار اعتقاله في العزل الانفرادي، وظروف السجن في رمضان”، وأضاف: يتأكد من خلال المكالمة ما سبق أن تحدث عنه نجله عبد الله، من أن والده كأنه “يركض خلال المكالمة”، وبالكاد يسلم على العائلة، لأن المكالمة المسموح بها قصيرة جدا.

وردا على سؤال بشأن أحواله، قال العودة: والله بخير الحمد لله. ومبسوط مرّة (جدا) الحمد لله”، بحسب التسجيل البالغة مدته 59 ثانية، دون تحديد تاريخ الاتصال.

وكان عبد الله، نجل الداعية السعودي، قال، في نهاية 2019، إن والده يتعرض لمعاملة في السجن، تُصنف دوليا بأنها تعذيب.

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وتابع المتحدث نفسه أن والده كان يُحرم من النوم عدة أيام، ويُترك مقيدا في العزل الانفرادي، ويقدم له الطعام في كيس صغير يُرمى له، وهو مقيد، فيضطر إلى فتح الكيس بفمه.

والحديث، الذي ينشر للعودة، يعد الأول منذ اعتقاله في 10 شتنبر 2017، ضمن حملة اعتقالات، شملت رموزا في “تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في المملكة، الذين تطالب منظمات دولية، وإسلامية، وشخصيات بارزة بضرورة إطلاق سراحهم.

وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام العودة بتهم، منها: الانتماء لمنظمة محظورة، وتقصد بها رابطة العلماء المسلمين، و”عدم الدعاء لولي الأمر”، و”السعي إلى الإفساد في الأرض”.