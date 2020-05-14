36 منها بجهة الدارالبيضاء.. التوزيع الجغرافي للحالات الـ81 للإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة فيما يخص الحالات الجديدة، التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في المملكة خلال الـ18 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، تسجيل 81 حالة إصابة جديدة، توزعت بين جهة الدارالبيضاء سطات بـ36 حالة جديدة، وإجمالي 1850 حالة، فيما سجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 17 حالة جديدة، بإجمالي 938 حالة.

كما سجلت جهة مراكش- ٱسفي 11 حالة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي بها إلى 1238، فيما سجلت جهة الرباط- سلا- القنيطرة 10 حالات جديدة بإجمالي 661 حالة.

أما جهة فاس- مكناس، فسجلت 6 حالات جديدة بإجمالي 917، كما سجلت جهة سوس ماسة حالة إصابة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 72 حالة.

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أما باقي الجهات، فلم تسجل خلال هذه الفترة أي حالات جديدة.

وجدير بالذكر أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، خلال 18 ساعة بلغ 987 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدأت الأزمة إلى 70 ألفا و345 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.