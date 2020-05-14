مصاعب نتنياهو بتعيين وزراء قد ترجئ تنصيب الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم يتبق سوى ساعات قليلة جدا لافتتاح جلسة الكنيست التي ستجري في نهايتها مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مساء اليوم، الخميس، إلا أن رئيسها، بنيامين نتنياهو، ما زال يواجه صعوبات في تعيين قياديين من حزبه في مناصب وزارية، وبعضهم يرفض الحقائب المقترحة عليهم. وهؤلاء كثُر بسبب الحكومة المضخمة التي ستضم 34 وزيرا. ويتوقع إرجاء تنصيب الحكومة بسبب ذلك.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قياديين في حزب الليكود قولهم، عصر اليوم، إن "الوضع عالق عند بعض الوزراء. فنتنياهو لم يتفق بعد مع (مرشحين كبار لمناصب وزارية مثل) يوءاف غالانت، زئيف إلكين،، نير بركات، غيلا غمليئيل، تسيبي حوطوفيللي، دافيد أمسالم وآفي ديختر".

والحقائب التي حصل عليها وزراء من الليكود هي وزارة الأمن الداخلي، وسيتولاها أمير أوحانا، وزارة المواصلات التي ستتولاها ميري ريغف، وزارة المالية سيتولاها يسرائيل كاتس. وتم اقتراح تولي يوفال شطاينيتس وزارة التربية والتعليم، بدلا من وزارة الطاقة، فيما تعهد نتنياهو بتعيين بركات وزيرا ولكن ليس واضحا الوزارة التي سيتولاها.

وكان رئيس "البيت اليهودي"، رافي بيرتس، قد أعلن انشقاقه عن تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، صباح اليوم، منن أجل الانضمام إلى حكومة نتنياهو، حيث تم وعده بتولي وزارة شؤون القدس، لكن نتنياهو أبلغه لاحقا بأن سيتولى المسؤولية عن دائرة المستوطنات، وأنه وعد عضو كنيست من الليكود بحقيبة شؤون القدس.

Advertisements

وفي موازاة، يجري رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي يتعين عليه تعيين نصف الوزراء، لقاءات مع أعضاء حزبه من أجل توزيع الحقائب الوزارية. وتم إرجاء ذلك حتى اللحظة الأخيرة بسبب توتر بين أعضاء الحزب حول المناصب الوزارية، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني.

وأبلغ غانتس عضو الكنيست يوعاز هندل، من كتلة "ديريخ إيرتس"، بعد ظهر اليوم عن تعيينه وزيرا للاتصالات، كما عيّن غانتس عضو الكنيست حيلي تروبير وزيرا للثقافة والرياضة، وعضو الكنيست إيتسيك شمولي، من حزب العمل، وزيرا للعمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.

وسيتولى عضو الكنيست غابي أشكنازي منصب وزير الخارجية، وآفي نيسانكورين وزير القضاء،، وبنينا تمنو – شاطا وزيرة الهجرة والاستيعاب، وألون شوستر وزير الزراعة. واتفق غانتس مع عضو الكنيست ميكي حاموفيتش ألا يتم تعيينها وزيرة في المرحلة الحالية، وسترأس لجنة الداخلية في الكنيست إلى جانب منصب نائبة رئيس الكنيست. كما سيتولى عضو الكنيست إيتان غينزبورغ رئاسة لجنة الكنيست.

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة للحكومة الجديدة، تم الليلة الماضية تعيين عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس كوزيرة "لتعزيز وتقدم المجتمع" وهي وزارة مستحدثة ومهماتها غير واضحة أبدا، لكننها ستشمل مجالات كانت تخضع لوزارة الأمن الداخلي، مثل مكافحة العنف والمخدرات والكحول ومشروع مدينة بلا عنف ومشاريع أخرى في المجتمع العربي.