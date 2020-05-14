النقب: اتهام شخص بضرب وتعذيب زوجته وبناته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع ضد شخص (40 عاما) من إحدى بلدات منطقة النقب، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، نسبت إليه تعذيب وضرب بناته وزوجته بقسوة، على مدار 10 أعوام.

ويُستدل من التفاصيل التي سُمح بنشرها من لائحة الاتهام أن "المتهم اعتاد على الاعتداء وضرب 3 من بناته، منذ أن كُنّ في عمر 7 أعوام، واستمرت اعتداءاته لمدة 10 أعوام، وفي حالات عديدة تسبب لهن بإصابات جدية".

وسمحت المحكمة بنشر بعض التفاصيل من لائحة الاتهام، وجاء فيها أن "المتهم قام في إحدى المرات بحرق ذراع ابنته بمكوى، كما جلس بكرسي على يد ابنته لعدة دقائق، وقام مرة بخنق إحدى بناته، وضرب بناته بحزام وكوابل كهرباء، ووجه لهن لكمات وركلات".

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ووفقا للائحة الاتهام فإنه "في آخر مرة، أقدم المتهم بالاعتداء تمّ اعتقاله، وفي حينه ضرب زوجته موجهًا لها ركلات ولكمات وهددها بسكين، بسبب عدم إعجابه بالأكل الذي حضرته، فقامت إحدى بناته بالاتصال وإبلاغ الشرطة".

ونسبت لائحة الاتهام للمتهم عدة مخالفات: الإساءة (التعذيب)، الاعتداء على قاصر (التسبب بإصابة)، الاعتداء على الزوجة (التسبب بإصابة)، التهديد، التشويش خلال التحقيق وغيرها من التهم. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

يذكر أن المحكمة أصدرت أمر منع نشر حول تفاصيل المشتكيات.