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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
سجل المغرب، الخميس، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي إلى 6593 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وكشفت عن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3222 حالة.
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